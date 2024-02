Bad Bunny acusado de maltrato animal tras su último concierto

El reggaetonero Bad Bunny está otra vez en el ojo del huracán y las críticas tras su última presentación lo han llevado hasta ser acusado de maltrato animal. Esto por ingresar con un caballo como parte de su espectáculo en Salt Lake City, Utah.

Como parte de su gira ‘Most Wanted’, el artista ingreso montado en el animal, esto debido a la temática del viejo oeste de su show. Sin embargo, lo que pretendía ser un espectáculo ha derivado en críticas hacia Bad Bunny.

Para usuarios de redes sociales, lo hecho por el artista urbano, debe considerarse como maltrato animal ya que un caballo no debe ser parte de este tipo de shows. Esto debido al ruidos, las luces y que los caballos son animales sensibles. Incluso, han insistido a que PETA intervenga como organización de derechos de los animales y que se tomen medidas.

Esto, en parte, sucedió, Lisa Lange, Vicepresidenta Senior de PETA Estados Unidos, señaló a medios de comunicación que “los caballos son muy asustadizos, y no son accesorios para ser montados en un escenario entre luces intermitentes, música atronadora y multitudes ruidosas. Como se asustan con facilidad, esto podría haber acabado en tragedia, todo por un truco absurdo e irreflexivo”.

Adicional a ello, en un video publicado en la red social X (antes Twitter), indican que Bad Bunny cometió un ‘acto irresponsable’. Además, preguntan al artista: “¿por qué pensaste que era buena idea exponer un caballo al ruido, las luces, la niebla y los gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente no quiere estar ahí”.

Finalmente, en la publicación piden al artista que “por favor, no incluyas animales en tus espectáculos. Quieren vivir en paz y no ser utilizados para vuestro espectáculo”.

No “estamos bien” with this irresponsible act. @sanbenito, why did you think it was a good idea to expose a horse to the noise, lights, fog and screams of thousands of people? The horse looks stressed and clearly DOESN’T WANT TO BE THERE.



Please, do not include animals in your… pic.twitter.com/62b3ak5Qc3