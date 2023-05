Los mensajes ocultos de Bad Bunny a Kendal Jenner en su nueva canción

Aunque ni Bad Bunny, ni Kendal Jenner han confirmado una relación, esta es innegable. Ambos han sido vistos juntos en numerosas ocasiones y, recientemente, la nueva canción del Benito lo corroboraría.

"Me gusta tu flow (Flow)/ Tranquilita tú siempre te roba' el show", dice Bad Bunny en “Where She Goes”, su más reciente sencillo. El nombre de la canción sería el primer guiño hacia la modelo, pues ella es de habla inglesa.

Luego está el video musical, que no deja dudas.

El video de "Where She Goes", muestra a una mujer con alas de ángel emplumadas y lencería blanca. Los fans inmediatamente lo relacionaron con Kendal, pues fue uno de los ángeles de Victoria´s Secret. Además, la modelo y sus hermanas usaron atuendos similares para una sesión de fotos de Halloween 2018.

A esto se suman los caballos que se ven varias veces en el video. Este es el animal favorito de Kendall, por lo que una de las primeras citas de ambos habría sido para montar a caballo.

Finalmente, se muestran imágenes de escorpiones. La modelo nació un 3 de noviembre, así que su signo zodiacal es escorpio.