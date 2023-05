Bad Bunny se robó el show en la presentación de Backlash de la WWE

En la presentación del evento Backlash de la WWE, hubo cruce de empujones y cachetadas entre Damian Priest y Bad Bunny en la presencia de Triple H.

El ‘cantante’ urbano amenazó a Priest y lo insultó, cuando se acercó al luchador éste le dio un empujón a Benito que hizo que cayera sobre sus posaderas en el piso.

Luego, Bad Bunny reaccionó tranquilo y, con aparente calma, se acercó a Damien Priest para asestarle una cachetada que desató la ira del luchador, que también lanzó amenazas contra el Conejo Malo.

Things just got physical between @ArcherOfInfamy and @sanbenito!!!#WWEBacklash pic.twitter.com/OO17R7Edl6