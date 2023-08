Terry Funk, exestrella de la WWE, falleció a los 79 años de edad

La empresa de lucha libre más famosa del mundo, la WWE, está de luto tras la muerte de Terry Funk, a sus 79 años de edad.

El representante del luchador, Timothy Beal, reveló que Terry Funk “estuvo mal de salud durante algún tiempo” y que se encontraba internado en un asilo de ancianos. Sin embargo, la causa de la muerte de la exestrella de la WWE no ha sido revelada aún. Al no conocer el estado del luchador, su muerte fue 'inesperada' para miles de fanáticos.

"Funk será recordado como uno de los competidores más duros que jamás haya pisado el cuadrilátero", comunicó la WWE, que extendió un saludo de solidaridad para con la familia y amigos y fanáticos de Funk.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Terry Funk has passed away at the age of 79.



WWE extends its condolences to Funk’s family, friends and fans. pic.twitter.com/1elQq5ZkDn