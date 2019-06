Dos petroleros fueron "atacados" en el golfo de Omán

Un buque de rescate iraní salvó este jueves 13 de junio del 2019 a los 44 miembros de la tripulación de los dos petroleros que han sido supuestamente blanco de un ataque en el mar de Omán, cerca de la zona en la que se registró un incidente similar el pasado mayo.

Los tripulantes - 23 de un carguero y 21 del otro - fueron rescatados del mar y conducidos sanos y salvos a la zona de Jask, en la provincia iraní meridional de Hormozgan, informó la agencia oficial IRNA.

Reported attacks on Japan-related tankers occurred while PM @AbeShinzo was meeting with Ayatollah @khamenei_ir for extensive and friendly talks.



Suspicious doesn't begin to describe what likely transpired this morning.



Iran's proposed Regional Dialogue Forum is imperative.