Japón: explota en el aire el cohete de la compañía Space One

En redes sociales se compartió un video que registró el momento exacto en que el cohete Kairos, de la compañía Space One, explotó segundos después de despegar. El hecho ocurrió este miércoles, 13 de marzo de 2024, en la ciudad de Kushimoto, prefectura de Wakayama.

En las imágenes se observa cómo, segundos después del lanzamiento, el cohete explota desperdigando combustible en llamas. Los fragmentos del aparato se dispersaron alrededor de la plataforma del lanzamiento, algo que pudo verse en la retransmisión de la cadena estatal NHK.

BREAKING: Space One rocket explodes during launch from southern Japan pic.twitter.com/8IWiu2bRKa