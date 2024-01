Mongolia: Explosión deja al menos seis personas fallecidas y 14 heridas

Un siniestro de tránsito provocó la explosión de un camión cisterna cargado con 60 toneladas de gas natural licuado. El hecho ocurrió en Ulán Bator, capital de Mongolia, y dejó un saldo de al menos seis personas fallecidas y otras 14 heridas.

Según información proporcionada por la Administración General de Emergencias de Mongolia, el accidente se registró en la madrugada de este miércoles, 24 de enero de 2024, cuando el camión colisionó con otro auto y se incendió.

BREAKING: Gas truck explodes in Mongolia's capital, killing at least 20 people and setting multiple buildings on fire pic.twitter.com/h6SGbsfqIq