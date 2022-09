Mujer rompió el protocolo del palacio de Buckingham para besar al rey Carlos III

Este viernes 9 de septiembre de 2022, varias personas se concentraron en las afueras del palacio de Buckingham, en Londres para rendir reverencia al nuevo monarca, Carlos III, quien dió un paseo para saludar a los ciudadanos.

Entre la aglomeración, varias personas gritaron “¡Dios salve al rey!” cuando el auto oficial llegó al palacio. Entre los individuos que esperaban detrás de las vallas, una mujer estrechó la mano del monarca y rápidamente se acercó para darle un beso para manifestar su agradecimiento y condolencias con lo sucedido.

El video ya se viralizó en redes sociales. Además, el medio BBC indicó que este acto sería una anécdota más para Carlos III, ya que siempre ha sido catalogado por tener un carácter serio.

King Charles receives a kiss from a member of the crowd at Buckingham Palace. The King greeted countless members of the public lined up behind a barrier, thanking them for their good wishes https://t.co/JT1DgpKdev pic.twitter.com/wzkpUSzx6o