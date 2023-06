Mujer dispara a conductor de Uber al pensar que éste la estaba secuestrando

Una usuaria de Uber mató al conductor, disparándole varias veces, porque sospechó erróneamente que el chofer había cambiado la ruta para secuestrarla, según el reporte de medios locales.

La semana pasada, Phoebe Copas, de 48 años de edad, pidió un taxi en la localidad de EL Paso, Texas, Estados Unidos, para dirigirse hacia un casino, donde quedó en encontrarse con su novio. El conductor la recogió y empezó el viaje.

Durante el trayecto, Copas vio un indicador de la ciudad mexicana de Juárez, por lo que asumió que el taxista estaba llevándola hacia la frontera para pasar a territorio de México. La mujer creyó que estaba siendo secuestrada y disparó al conductor.

June 2023. El Paso, Texas. Female passenger shoots Hispanic Uber driver in the back of his head killing him. Phoebe Copas, 48, is being held on a $1.5 million bond, for the murder of 52-year-old Daniel Piedra Garcia. Copas claims she was being kidnapped but police say there is no… pic.twitter.com/SNhvjcTUI6