Pareja acusada de matar a joven y robarle el bebé en Australia

El caso de la escalofriante historia de una pareja acusada de asesinar brutalmente a una adolescente y robarle el bebé es reabierto.

Según un artículo de The Guardian, hace más de 20 años, Robert y Anne Geeves, ahora de 64 años, son acusados de haber asesinado brutalmente a Amber Haigh, una adolescente con discapacidad intelectual, para robarle su bebé.

Según la fiscalía, la pareja utilizó a Haigh como madre sustituta y crió al niño como propio tras su desaparición en junio de 2002.

La última vez que se vio a Amber, según los Geeves, fue cuando la llevaron a una estación de tren para visitar a su padre enfermo, pero nunca llegó al hospital.

En 2011, una investigación forense determinó que Amber había muerto como resultado de un homicidio o accidente, pero el caso permaneció sin resolver hasta que el Escuadrón de Homicidios reabrió la investigación en 2022, lo que condujo al arresto de los Geeves.

Amber Haigh was a teenager when she was allegedly murdered in regional New South Wales more than two decades ago, with the Crown alleging Robert and Anne Geeves sought to remove her from the equation to take custody of a child | @alicemhogg pic.twitter.com/yex1nlShCq