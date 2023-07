Mbappé regala su camiseta de Francia al primer ministro de Camerún

Yaundé, 7 jul (EFE).- El futbolista francés Kylian Mbappé, gran estrella del Paris Saint-Germain, regaló este viernes su camiseta de la selección de Francia al primer ministro de Camerún, Joseph Dion Ngute.



En el segundo día de su visita al país de origen de su padre, Mbappé, que llegó este jueves a Yaundé, fue recibido en esta capital en una audiencia con Ngute en el icónico edificio Etoile, sede de la jefatura del Gobierno.



Muy sonriente y ataviado con una camisa blanca y unos pantalones negros, el futbolista le entregó su camiseta azul de la selección francesa -con el dorsal número diez a la espalda- al primer ministro, quien a su vez le agasajó con varios regalos de temática africana.



La audiencia con el mandatario encabezó un agenda que este viernes incluye también un partido de baloncesto, otro de fútbol, una visita a una escuela rehabilitada por su fundación y una cena con su tío abuelo y el embajador de Francia.



Este sábado, Mbappé se desplazará a la ciudad costera de Dualá (oeste) para viajar en barco a la isla de Djébalè, de donde procede su padre, Wilfried Mbappé, en la desembocadura del río Wouri.



El delantero francés llegó este jueves al aeropuerto de Yaundé, donde le esperaban cientos de personas que le dieron la bienvenida en medio de una gran expectación.



"Me sorprendió gratamente ver tanta gente del aeropuerto. Tuve un gran primer día, jugué con los niños y el segundo será aún mejor. La gente realmente me quiere aquí. Es un verdadero placer estar en contacto con la gente", afirmó Mbappé en declaraciones a la cadena de televisión pública camerunesa CRTV.



"Por encima de todo, mi llegada es un placer personal, y luego hay muchas cosas con mi fundación. Ya estoy muy involucrado en el entorno social en Francia, pero era importante volver aquí y hacerlo en el país de mis orígenes. Hacer que la gente sienta que soy real, no sólo un tipo que ves en la televisión o en las fotos", agregó.



El propio futbolista confirmó su llegada a Camerún con una fotografía en su cuenta de la red social de Instagram, en la que aparecía saludando a decenas de personas.



El padre de Mbappé dejó Camerún a una edad temprana y se marchó a Francia, donde se convirtió en entrenador de fútbol. EFE