Mandy Rose fue despedida de la WWE

Mandy Rose fue despedida de la empresa de lucha WWE luego de que se hiciera público un clip de contenido erótico que la misma atleta habría publicado en la plataforma FanTime.

Según medios internacionales, los directivos de la WWE decidieron desvincular a Mandy Rose porque “les puso en una posición complicada por el contenido que ella publicó en su cuenta de FanTime”, algo que consideró que está fuera de los parámetros permitidos por la empresa.

El sitio especializado en lucha libre, Solo Wrestling, detalla que Mandy Rose empezó su carrera en la WWE en 2015, desde el reinicio de NXT en la etapa 2.0, hasta convertirse en una pieza fundamental dentro de las líneas narrativas de la compañía.

La semana pasada, Mandy fue tendencia en redes sociales tras la publicación de su contenido explícito en la plataforma, hecho que trascendió hasta las grandes esferas de la compañía más popular de lucha libre del mundo.

Fightful Select has learned that Mandy Rose has been released by WWE.



WWE officials felt they were put in a tough position based on the content she was posting on her FanTime page. They felt like it was outside of the parameters of her WWE deal. pic.twitter.com/RZSiQ53XPf