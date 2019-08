Legisladora demócrata estadounidense Rashida Tlaib rechaza ahora ir a Israel

La legisladora demócrata estadounidense Rashida Tlaib, a quien el Gobierno israelí prohibió la entrada al país después de que el presidente Donald Trump se lo sugiriera, y luego se lo autorizara, dijo este viernes 16 de agosto del 2019 que ha sido "tratada como una criminal" y que no visitará Israel.

Mantener el viaje en las condiciones "opresivas" que se le han impuesto, iría en contra de las cosas en las que cree: "Luchar contra el racismo, la opresión y la injusticia", dijo hoy la legisladora en su cuenta de Twitter.

Silencing me & treating me like a criminal is not what she wants for me. It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice. https://t.co/z5t5j3qk4H