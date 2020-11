Las elecciones presidenciales en EE. UU. no están definidas

* William Murillo, ecuatoriano que vive en Nueva York





Parece contradictorio en la democracia más publicitada del mundo, que el candidato que pierde el voto popular gane las elecciones generales, esta dicotomía política por así decirlo, no es nueva en Estados Unidos por su sistema de colegios electorales, quienes al final de la jornada electoral deciden el destino de su país mas no es el voto directo y secreto de sus ciudadanos, quizás podemos criticarlos, pero así funcionan las cosas en USA, y además; ya han sucedido situaciones similares en el pasado, donde candidatos han perdido el voto popular pero han ganado la presidencia.



Aquí cabe la pregunta popular, ¿Qué, cómo dijo que dijo? Les explico de la forma más sencilla posible. Estados Unidos es un estado federal, cada estado tiene sus procesos electorales “estatales” es decir, las elecciones de USA, son la SUMA de elecciones a nivel estatal y deciden quien será el próximo presidente.



Ahora bien, cada estado tiene un número de “colegios electorales” o “votos por estado” para entenderlo mejor, entonces podemos mirar, como los candidatos enfocan sus esfuerzos por ganar la mayor cantidad de “votos” para la suma final, hay algunos estados que son muy definidos desde hace décadas como Demócratas o Republicanos y pocas han sido las veces que han votado de forma diferente a su forma histórica de votar, entonces podemos decir que California y New York son Demócratas mientras que Texas y Arizona, han sido republicanos “históricamente”.



Estados que anteriormente han sido republicanos, ahora podrían terminar votando por demócratas, esto hace que el 2020 sean históricas, no solo por la pandemia, sino por las actuaciones políticas, el impacto económico, el autoritarismo, la sumisión vergonzosa del poder legislativo en el Senado, el ataque a los derechos civiles, a la prensa, el asalto por la fuerza del poder judicial, el desempleo, hay mucho en juego.



En las elecciones 2020 en USA, existen 538 votos electorales a nivel nacional, de ese número global un candidato necesita de 270 “colegios electorales” o “votos por Estado” para ser presidente.



Como pueden observar en la gráfica de la plataforma 270towin.com en donde se publican en tiempo real las “encuestas” realizadas por diferentes organizaciones públicas y privadas, nadie tiene asegurada la victoria porque hay varios estados en donde se están disputando los votos decisivos para llegar al número mágico de 270, con estados indecisos, y otros por definirse, las elecciones pueden darnos grandes sorpresas y tendrá un impacto gigantesco en la política ecuatoriana, nos guste o no lo que decidan en los EE . UU. por nuestra realidad, principalmente porque estamos dolarizados, dependemos de las remesas, y este país es nuestro mayor socio comercial.



Así que estimado lector, ¿quién cree que gane la presidencia en EE.UU.?

Mapa interactivo sobre las elecciones: https://www.270towin.com/maps/consensus-2020-electoral-map-forecast









Fuente: 270 ToWin