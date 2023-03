Lance Reddick, actor de John Wick 4, falleció a una semana del estreno

El actor Lance Reddick falleció este viernes 17 de marzo de 2023, a los 60 años de edad. Así lo confirmó su representante, Mia Hansen.

Ella explicó, según recoge CNN, que murió repentinamente por causas naturales, en su casa de Los Ángeles. No existe más información oficial sobre las verdaderas causas.

Reddick es un actor conocido por sus papeles en ‘The Wire’ (Cedric Daniels), ‘Lost’ (Matthew Abaddon). Además participó como Albert Wesker en Residen Evil de Netflix.

Estuvo también en películas como Kong vs Godzilla y en la saga de John Wick como Charon, el conserje del Hotel Continental.

Precisamente, Reddick estaba en plena promoción de la cuarta entrega de esta saga, cuyo estreno está previsto para el 24 de marzo de 2023.

A kindhearted soul, a wonderful human, and a true friend. Be seeing you, Lance Reddick. pic.twitter.com/btBpdjLY5d