La ranger rosa contraataca: "Dejen de decir que fue por dinero"

La actriz Amy Jo Johnson descartó al dinero como la razón principal para rechazar el proyecto de la película Power Rangers: Ayer, hoy y siempre.

Jonhson interpretó a Kimberly Ann Hart, la primera ranger rosa, y era uno de los personajes más esperados. Sin embargo, en el tráiler presentado por Netflix apareció Katherine Hillard, la segunda ranger de ese color.

Y, tras filtrarse que no hubo un acuerdo económico, las críticas llegaron para Jonhson. Por eso, ella tuvo que aclararlo: “Por favor, dejen de decir que no hice la reunión por dinero. Simplemente no es cierto. Tal vez simplemente no quería usar spandex en mis 50 años o no podía ir a Nueva Zelanda por un mes”, indicó en Twitter.

Y de paso, explicó que cuando le llegó la oferta económica para estar en la reunión por los treinta años “nunca dije que no, simplemente no les dije que sí”. La película saldrá el 19 de abril en la plataforma Netflix.

Please stop saying I didn’t do reunion because of money Simply not true. Maybe I just didn’t want to wear spandex in my 50s ? or couldn’t go to NZ for a month.Or none of ur beeswax ? JDF & I both chose not to for our own reasons. They filmed before he passed. #PowerRangers