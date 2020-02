Absolución da impulso electoral a Trump

Hubo un cambio notable en el panorama político de Estados Unidos esta semana. El presidente Donald Trump finalmente salió victorioso de la batalla por el juicio político con el aumento del número de encuestas a su favor, mientras que la carrera presidencial del Partido Demócrata estaba en desorden por un importante fracaso electoral en Iowa.

De repente, las perspectivas de reelección de Trump parecen más favorables que en cualquier otro momento durante su presidencia.

Desde la Casa Blanca el mandatario celebró su triunfo ante una multitud entusiasta y culpó a sus acusadores de querer destruir el país. “Y me llevaron a las etapas finales de juicio político. Pero ahora tenemos esa hermosa palabra. Nunca pensé que una palabra sonaría tan bien. Se llama absolución total”, festejó el mandatario.

Trump estaba de humor de celebración después de ser absuelto en el juicio político del Senado presidido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. “Por lo tanto, se ordena y se juzga que Donald John Trump sea absuelto y por la presente se lo absuelve de los cargos en dichos artículos (de juicio político)”, dijo Roberts.

Todos los demócratas del Senado y un republicano, Mitt Romney, votaron para condenar a Trump. “No puedes estar del lado de este presidente y estar del lado de la verdad. Y si queremos sobrevivir como nación, debemos elegir la verdad”, dijo el senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer.

En su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente reunió a sus seguidores con la vista puesta en su campaña de reelección para noviembre próximo. “Los enemigos de Estados Unidos huyen. Las fortunas de Estados Unidos están en aumento y el futuro de Estados Unidos brilla. Los años de decadencia económica terminaron”, señaló Trump.

La derrota demócrata

En el corto plazo, la absolución de Trump podría ser un impulso político, dice el historiador presidencial Allan Lichtman, de la Univesidad Americana. “Creo que ayudará a motivar a la base de Trump, sin duda. Ellos aceptarán su argumento de que esta fue una cacería de brujas partidista diseñada para derrocar a su presidente”.

A medida que la campaña presidencial de 2020 se pone en marcha, Trump debería beneficiarse de la fuerte economía de Estados Unidos, predice John Fortier, del Centro de Políticas Bipartidistas. “Apunta a una carrera cerrada en este punto. El presidente aún tendrá que aumentar un poco sus números (de aprobación) para ser competitivo. Pero no está lejos de eso y tiene otras fortalezas”, añade el analista.

El resultado del juicio político es un revés para los demócratas en el corto plazo, pero es probable que aumente la participación electoral en noviembre, dice Lichtman.

Después de meses de disputas políticas sobre el juicio político, el país puede querer seguir adelante. Pero la polarización política que se exhibió en el Estado de la Unión continúa, señala Jim Kessler. “Creo que lo que aprendimos de esto es que tenemos una nación dividida, un presidente divisivo, medios divididos y la gente lo verá a través de esos lentes”, añade.

Trump se atribuye la victoria después de su juicio político. Pero se enfrenta a otro juicio de los votantes en noviembre.

Corte rechaza acusación

Lejos de digerir la derrota, los demócratas intentaron sin éxito abrir otro frente de batalla legal contra Trump. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este viernes 7 de febrero de 2020 la demanda de los legisladores opositores contra el presidente alegando que ha violado la cláusula de emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos por razones técnicas.

En el fallo, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia indicó que los miembros del Congreso no tenían capacidad legal para entablar una demanda contra el presidente por violar la cláusula, que prohíbe a los funcionarios federales cobrar los pagos de gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso.

En su fallo no firmado, los jueces citaron el precedente de la Corte Suprema, señalaron que los 215 legisladores en la demanda no son la mayoría del Congreso, y que por tanto no tienen legitimidad para este trámite. “(Solo) una institución puede hacer valer una lesión institucional”, dice el fallo.

“Aquí, independientemente del rigor, nuestra conclusión es directa porque los miembros, 29 senadores y 186 miembros de la Cámara de Representantes, no constituyen una mayoría de ninguno de los dos cuerpos y, por lo tanto, no tienen poder para aprobar o negar la aceptación del presidente de emolumentos extranjeros”, concluyeron los jueces.

La acusación

Los cargos

El presidente Donald Trump fue juzgado por dos supuestos delitos de abuso de poder y obstrucción de las investigaciones en su contra iniciadas por la Cámara de Representantes.



La causa

Trump fue procesado por presionar a Ucrania para que encuentre información perjudicial sobre su rival demócrata de cara a las elecciones de 2020, Joe Biden, y su hijo Hunter.

La absolución

Tras dos semanas de debates que duró el tercer juicio a un presidente desde la fundación de EE.UU., los senadores absolvieron el miércoles a Trump de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. (I)