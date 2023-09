Líder Republicano apoya investigación para juicio político contra Biden

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que respaldará el inicio de una investigación de juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El medio estadounidense CNN reporta que la declaración la ofreció este 12 de septiembre del 2023. No solo lo dijo ante medios de comunicación sino que lo escribió en su cuenta de la red social X (exTwitter).

“Estoy ordenando a los comités de nuestra Cámara de Representantes que abran una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden”, escribió el político.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy