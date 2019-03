Irak: Al menos 55 muertos en un naufragio en río Tigris

El número de muertos por el naufragio de una barca que trasladaba a más de cien viajeros de una orilla a otra del río Tigris en la ciudad iraquí de Mosul se eleva ya a 55, entre ellos 33 mujeres y 12 niños, informó el Ministerio de Sanidad de Irak, según la televisión estatal.

La fuente indicó que cerca de 30 personas han sido rescatadas hasta el momento tras el accidente.

La embarcación, que tenía capacidad para 50 personas, volcó completamente cerca de una isla turística llamada los Bosques de Mosul, precisó la Dirección de Defensa Civil de la provincia de Nínive, cuya capital es Mosul, y señaló que en ella iban unas 120 personas.

En las imágenes difundidas por la televisión estatal iraquí, se ve una barca volcada completamente mientras numerosas personas son arrastradas por la corriente del Tigris, que divide Mosul en dos.

Tens of Iraqis feared dead after a ferry carrying more than one hundred people sank near #Mosul pic.twitter.com/ki7MaH9KcE