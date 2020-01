Los incendios en Australia tiñen de naranja el cielo de Nueva Zelanda

Los incendios forestales en Australia afectaban también a Nueva Zelanda, donde el humo dejó el cielo con un tono naranja, visible especialmente en Auckland, ciudad situada a más de 2.000 kilómetros de Australia.

El Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda advertía ayer de que el humo se extendía a través del mar de Tasmania, impulsado por los vientos.

Un tinte anaranjado brillante se visualizaba sobre la Isla Norte y, según el Servicio Meteorológico, se dispersará durante la noche.

Decenas de personas quedaron boquiabiertas por el efecto sepia que el humo tuvo en sus alrededores. "Es espeluznante y aterrador", escribió una persona en Twitter, según recoge The New Zealand Herald.

La policía local tuvo que instar a los residentes que dejen de llamar a la línea directa de emergencia para informar sobre el fenómeno.

This satellite loop shows a significant cloud of smoke blowing over New Zealand from Australia. This has led to the widespread reports of orange skies today. Southerly winds will clear the worst of the smoke away on Monday. ^AD pic.twitter.com/H2ogCU5gBi — MetService (@MetService) January 5, 2020

Dear Australia.The first photo's were taken in Auckland NZ at 4.30 today. The following were taken at the same place couple of days ago. Don't think there's a single kiwi whose heart is not breaking for your country, your people and your animals ?#AustraliaBushfires #bushfires pic.twitter.com/YMJZm1GBck — Adventures of Mr Muppet and first mate, Oscar (@MrMuppetanOscar) January 5, 2020

El fenómeno que creó la neblina naranja se conoce como núcleos de condensación, que son partículas microscópicas presentes en la atmósfera que facilitan la formación de las gotas de las nubes.

Las partículas de humo en la atmósfera sobre la Isla Norte estaban actuando como esta superficie no gaseosa para hacer la transición del vapor a un líquido.

This is what the smoke looked like coming into Auckland this afternoon. Video via @MetService. pic.twitter.com/ansb27CPaI — Isaac Blomfield ? (@NewZulund) January 5, 2020

"Son pequeñas partículas en el aire y son lo suficientemente grandes como para que puedan interactuar con la luz del sol, por lo que termina pareciendo bastante brumoso, dispersando la luz", explicó Tahlia Crabtree del Servicio meteorológico.

"El tinte marrón o naranja se debe al hecho de que tiende a dispersar la luz en el extremo azul del espectro de luz visible, lo que significa que eventualmente los rojos y naranjas son más significativos", añadió.

"Especialmente al amanecer y al atardecer hay más troposfera, la atmósfera superior, a través de la cual la luz tiene que viajar, y si hay mucho humo hay mucha más dispersión", finalizó.

Amenaza para los glaciares

En tanto los expertos advirtieron que las nubes de hollín podrían afectar los glaciares australes. Según estos "la ceniza que cayó sobre la nieve en Nueva Zelanda la semana pasada desde 1.900 kilómetros de distancia a través del Mar de Tasmania podría absorber más calor y derretir la nieve más rápido este verano, ya que un desastre climático acelera a otro".

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que la próxima semana su país enviará a Australia otro equipo de 22 bomberos y apoyo logístico. "Hemos estado trabajando junto con nuestros homólogos australianos desde octubre", indicó.

"He estado en contacto con el primer ministro australiano nuevamente esta semana para compartir nuestro apoyo y ofrecer todo lo que podamos para ayudar. Australia nos apoyó durante algunos momentos horribles en 2019 y estamos aquí para hacer lo mismo", puntualizó.

Los incendios forestales en Australia han matado a 24 personas, destruido más de 1,500 casas y quemado más de 5,25 millones de hectáreas (13 millones de acres) desde septiembre. (I)