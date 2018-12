Dos muertos y 12 heridos en atentado en mercado navideño de Estrasburgo

Al menos dos personas murieron y otras 12 resultaron heridas por el tiroteo registrado este martes 11 de diciembre en el centro de Estrasburgo (este de Francia), que las autoridades investigan como un posible atentado terrorista.

Eministro francés del Interior, Christophe Castaner, explicó a la prensa que el autor de los disparos, que ya ha sido identificado por la autoridades, tiene antecedentes por delitos de delincuencia común y está siendo buscado por la policía en un amplio despliegue.

En un mensaje en Twitter, la Prefectura pidió a los vecinos de los barrios de Neudorf y Parc de L'Etoile que permanezcan en sus casas mientras dura la búsqueda del sospechoso.

#Strasbourg: French media is reporting that one person has died and nine people have been injured after a shooting in the centre of Strasbourg. (Video: @garyahearne)pic.twitter.com/WeaeEZc4v4