HBO Max se fusionará con Discovery en una sola plataforma de streaming

La conglomerado de comunicaciones Warner Bros Discovery planea una renovación en el servicio de streaming HBO Max. La plataforma, que también se encuentra disponible en Ecuador, tendría una transformación para ser más competitiva con rivales como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video.

Durante la reunión de inversores de la compañía de este jueves 4 de agosto de 2022 se confirmó que el servicio se fusionará con Discovery+, lo cual fortalecerá los contenidos en materia de documentales y series en la plataforma estadounidense.

Warner no descarta que el medio digital cambie su nombre y su imagen. Entre las transformaciones también se incluirá un enfoque hacia contenidos más populares y no se descarta contar con un modelo gratuito que incluya anuncios.

Usuarios de la plataforma HBO Max han reportado que gran parte del contenido producido por Warner se ha dado de baja en el servicio producciones exclusivas como Moonshot, Superintelligence, The Witches, An American Pickle, Locked Down y Charm City Kings.

HBO Max está disponible en Ecuador con un valor mensual de USD 5,99.

