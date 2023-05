Blockbuster se burla de Netflix por las nuevas tarifas

La historia de la quiebra de Blockbuster está relacionada con Netflix. La primera tuvo la oportunidad de comprarla en el 2000 por 50 millones de dólares, pero pensó que el streaming no era el futuro.

Y de eso varias veces Netflix se ha reído. Básicamente se burla por la mala decisión del, otrora, gigante del entretenimiento.

Pero ahora, Blockbuster apareció para tomarse una revancha, al menos, a dejarle un mensaje sobre el error que está cometiendo.

Netflix decidió cobrar un adicional a las personas que compartan la contraseña y según Blockbuster puede ser el principio de su caída.

Por eso, mencionado a Netflix publicó: “Un recordatorio amistoso de que cuando solía alquilarnos videos. No nos importaba con quién lo compartiste... siempre y cuando lo devolvieras a tiempo”.

A friendly reminder that when you used to rent videos from us. We didn’t care who you shared it with… As long as you returned it on time. @netflix