Todos los estrenos de ‘streaming’ en junio que no te puedes perder

Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, entre otras plataformas de streaming traen de vuelta en este junio las historias que tanto esperaban ver los fans. Algunas son continuaciones de populares historias, pero otras son el fin de dramas que no han permitido a los seguidores quitar los ojos de la pantalla.

¿Qué podrás ver en junio?

HBO Max:

‘And Just Like That’ (22 de junio)

Son varios los flecos que la primera temporada de And Just Like That dejó sin cerrar. El más importante, quizá, el de la relación entre Miranda y Che. También Carrie explorará su nuevo noviazgo y Charlotte tendrá que afrontar la identidad de su ‘hije’ Rock.

En Netflix:

‘Tyler Rake 2’ (16 de junio)

El agente Tyler Rake tendrá que ayudar a salir de la cárcel a la familia de un mafioso. Chris Hewsworth vuelve a ponerse al frente de esta franquicia de acción, una de las más populares de Netflix.

‘Arnold’ (7 de junio)

Uno de los documentales que prometen dar más que hablar durante junio es Arnold, un repaso a una de las figuras más importantes de Hollywood de los últimos cuatro años. Culturista, actor y político, la vida de Schwarzenegger es digna de contarse.

‘Valeria’ (2 de junio)

La tercera y última temporada de Valeria llega a Netflix para cerrar todas las tramas que sus antecesoras dejaron abiertas. Valeria ya es autora de éxito y vive tranquila su historia de amor, pero le cuesta no boicotearse. Nerea, Lola y Carmen, sus amigas, estarán ahí para ayudarla.

‘Black Mirror’ (Por confirmar)

La sexta temporada de Black Mirror contará con más episodios que la quinta, que tan solo tuvo tres capítulos, y explorará nuevas realidades. Algunas escenas se han rodado en Málaga y otras en una casa de lujo de L'Eliana, una localidad de Valencia. Después de una temporada dedicado a la comedia, Charlie Brooker vuelve ahora al terror.

Disney+:

‘Avatar: El sentido del agua’ (7 de junio)

La segunda parte de la saga marina de James Cameron fue una de las películas más exitosas del pasado año. Avatar: El sentido del agua se podrá ver en Disney+.

‘Flamin Hot: La historia de los Cheetos picantes’ (8 de junio)

Eva Longoria dirige su primera película para contar la historia de Richard Montañez, el conserje hispano que creo los aperitivos de los que toma el nombre este largometraje.

‘Invasión secreta’ (21 de junio)

Emilia Clarke y Samuel L. Jackson son los protagonistas de la nueva serie de Marvel. Quien estén al tanto de los movimientos en este universo sabrá que los largometrajes ya han mostrado los inicios de una invasión skrull que Nick Furia, el personaje de Jackson, tendrá que detener.

Prime Video:

‘Culpa mía’ (8 de junio)

Nicole Wallace y Gabriel Guevara se ponen a las órdenes de Domingo González para contar la historia de Noah y Nick, dos hermanastros condenados a entenderse. Basada en la novela de Mercedes Ron, es un largometraje solo apto para los amantes de las historias de amor poco verosímiles.

‘Citas Barcelona’ (13 de junio)

Laia Costa, Belén Cuesta, Carmen Machi, Carlos Cuevas o Pablo Rivero son algunos de los protagonistas de esta nueva temporada de Citas que dirige Pau Freixas. Historias de amor entrelazadas que tienen como escenario la ciudad condal.