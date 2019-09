Greta Thunberg: "Ser diferente no es una enfermedad"

La joven activista sueca Greta Thunberg se refirió a las críticas en su contra tras el duro discurso que diera el pasado lunes 23 de septiembre ante los líderes mundiales en la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 en Nueva York.

Horas después de que Thunberg mostrara su enfado en la cumbre de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump recurrió a Twitter para citar un mensaje en esta red sobre la rabia que mostró la adolescente sueca y escribir un comentario sarcástico.

"Parece que es una niña muy feliz, entusiasmada por un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bonito verlo!", tuiteó el mandatario.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

Horas después, Greta hizo suya la ironía de Trump y en su perfil de Twitter se definió como "una joven muy feliz mirando hacia un futuro brillante y maravilloso".

En las redes, internautas celebraron el ingenio de Thunberg y hasta la definieron como "el último trol". Actualmente el perfil de la adolescente refleja su descripción habitual de: "Activista climática de 16 años con Asperger".

I can’t decide if Greta Thunberg’s new Twitter bio is utter class or the ultimate troll pic.twitter.com/XKojHWiTP6

Pero Trump no ha sido el único que ha arremetido contra Greta. Por ejemplo, en la cadena Fox News, el presentador Michael Knowles afirmó que Thunberg es "una niña sueca mentalmente enferma de la que se están aprovechando sus padres y la izquierda internacional". La cadena se disculpó un día más tarde.

Pero también en Fox, otra periodista la comparó con los tenebrosos chicos rubios de la película Los niños del maíz, y añadió: "No puedo esperar a la secuela de Stephen King, Los niños del clima".

Además, el escritor y cineasta indio-estadounidense Dinesh D’Souza dijo en Twitter que Thunberg le recordaba a las niñas de la propaganda nazi y, yendo al otro extremo, el analista también estadounidense Sebastian Gorka aseguró que la activista le parecía "una víctima de un campo de reeducación maoísta".

Children—notably Nordic white girls with braids and red cheeks—were often used in Nazi propaganda. An old Goebbels technique! Looks like today’s progressive Left is still learning its game from an earlier Left in the 1930s pic.twitter.com/E4q2KZ526s