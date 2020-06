Protestas por muerte de George Floyd llegan a ciudades como Londres y Manchester

Continuaron las protestas por sexto día consecutivo contra la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado que murió luego de que un policía blanco presionara su rodilla sobre su cuello por varios minutos, hasta asfixiarlo, en Minneapolis, Minnesota.

En la capital de Estados Unidos, Washington, el punto focal fue el Parque Lafayette, cerca de la Casa Blanca, en donde miles de personas, incluidos blancos y musulmanes, se reunieron en la noche de este sábado.

Los manifestantes coreaban “No puedo respirar”, “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan) y “Sin justicia no hay paz”, entre otras cosas.

En la noche de este viernes se realizaron seis arrestos durante las protestas, según informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Los manifestantes rompieron las barricadas de seguridad, lanzaron botellas de agua a los policías y gritaron esloganes en contra del presidente Donald Trump.

Los reclamos no solo se realizan en Estados Unidos, ya que este domingo se llevaron a cabo protestas en Inglaterra, en localidades como Londres y Manchester.

En la capital inglesa, miles de personas participan en una protesta por la muerte de George Floyd frente a la Calle Downing. A pesar de la prohibición de reuniones masivas en Reino Unido, las personas se reunieron para levantar su voz y exigir justicia.

La Policía de Londres informó que detuvo a cinco personas en la revuelta. "La policía realizó cinco arrestos durante la reunión que tuvo lugar fuera de la embajada de los Estados Unidos. Tres arrestos fueron por violaciones de la legislación covid y dos por asalto a la policía. Los arrestados tienen entre 17 y 25 años. Todos han sido puestos bajo custodia policial".

Police have made five arrests during the gathering that took place outside the US Embassy earlier today.

Three arrests were for breaches of COVID legislation and two were for assault on police.

Those arrested are aged between 17–25years.

All have been taken into police custody.