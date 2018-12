Francia desplegará 89.000 policías ante protestas en todo el país

Philippe, en una entrevista al canal "TF1", explicó que en la capital también se recurrirá a una docena de vehículos blindados de la Gendarmería.



Hizo notar que el despliegue será superior al del pasado sábado, cuando hubo 65.000 policías y gendarmes en la calle en una jornada que degeneró en violencia, con cientos de detenidos y heridos en París, pero también en otros puntos del país.



Lo justificó porque "tenemos frente a nosotros gente que no va a manifestarse, sino a destrozar". Ante esa situación, mostró su "determinación para garantizar la seguridad de los franceses y para que no se cuestionen ni las instituciones ni nuestro modo de vida".



Se mostró convencido de que "la República es sólida" y dijo no estar inquieto porque "sus instituciones son firmes".



Las autoridades han tomado una serie de medidas preventivas en París, empezando por el cierre de la torre Eiffel, así como de una larga lista de grands museos, como el Louvre, el de Orsay, el Grand Palais y el Petit Palais o la Orangerie.



Tampoco estarán abiertos al público la Ópera y muchos comercios en el entorno de los Campos Elíseos. (I)