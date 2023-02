Extraño momento entre la esposa de Joe Biden y el esposo de Kamala Harris

En redes sociales se viralizó un extraño momento entre Jill Biden, esposa del Presidente de Estados Unidos, y Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris.

Jill Biden fue graba mientras se acercaba a Emhoff para saludarlo, entonces le extiende la mano y de inmediato se dan un beso, pero lo extraño de la situación es que el tiro de cámara mostró como si la Primera Dama de Estados Unidos y el esposo de la Vicepresidenta se dieran un beso en la boca.

Según el portal de noticias RT, “Luego de tomarse de la mano y besarse, Jill Biden se sentó al lado del esposo de Harris. Nadie en las inmediaciones pareció desconcertado ante el peculiar gesto”.

Jill Biden and Doug Emhoff greet each other with... a kiss on the lips?



Is this... normal? pic.twitter.com/HX5p74fJHw