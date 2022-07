Primera dama de Estados Unidos se disculpa por estereotipos racistas hacia la comunidad latina

La oficina de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, emitió un comunicado este martes 12 de julio de 2022 en el que pide disculpas por recurrir a estereotipos racistas cuando durante un acto el lunes en San Antonio, Texas, creía que elogiaba la diversidad de la comunidad latina.

La primera dama hizo los comentarios durante un acto en el que se reconocía la figura del activista y antiguo embajador en República Dominicana, Raúl Yzaguirre, por su trayectoria de tres décadas defendiendo los derechos civiles de la comunidad latina en Estados Unidos a través de la organización UnidosUS.

"Raúl ayudó a construir esta organización con el entendimiento de que la diversidad de esta comunidad --tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos para desayunar aquí en San Antonio-- es su fortaleza", dijo la esposa del presidente Joe Biden.

Las palabras de la primera dama, que en el momento de decirlas fueron incluso aplaudidas, no han gustado a una parte de la comunidad latina, que ha pedido a la esposa de Joe Biden que son más que tacos y que no les reduzcan a estereotipos.

"La primera dama se disculpa porque sus palabras transmitieron algo más que pura admiración y amor por la comunidad latina", ha dicho el portavoz de Jill biden, Michael LaRosa.

