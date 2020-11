Lenín Moreno se suma en las felicitaciones de líderes mundiales a Joe Biden

El presidente Lenín Moreno fue uno de los presidentes y jefes de Estado de diferentes naciones de todo el mundo que este sábado 7 de noviembre de 2020 felicitaron al demócrata Joe Biden como nuevo mandatario de Estados Unidos. El exvicepresidente asumirá el cargo, tras vencer virtualmente en las elecciones del 3 de noviembre.

Moreno se pronunció en Twitter sobre los resultados electorales en la nación amiga y envió sus congratulaciones a Biden y la nueva vicepresidenta, Kamala Harris. "Que en su periodo la relación entre nuestros países se mantenga firme y próspera", escribió el mandatario ecuatoriano en la red social.

El Presidente le deseó éxitos a su homólogo electo, quien reemplazará a Donald Trump, con quien Moreno fortaleció las relaciones bilaterales. En febrero de este 2020, los máximos líderes de Ecuador y Estados Unidos mantuvieron una reunión en la Casa Blanca, sede del gobierno estadounidense.

Líderes y altos representantes de gobiernos de todo el mundo han felicitado en las redes sociales al, según todas las proyecciones, presidente electo de Estados Unido. La mayoría de mensajes tienen como fin común la apertura de una nueva etapa de relaciones con la potencia norteamericana.

Sin importar la tendencia política, los mandatarios etiquetearon a Biden en sus publicaciones. Los resultados aún no han sido oficializados, pero el margen de votos otorga la victoria al también exsenador.

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

El primero en felicitarle ha sido el primer ministro irlandés, Micheal Martin. "Joe Biden ha sido un verdadero amigo de este país durante toda su vida y estoy deseando trabajar con él los próximos años", ha escrito en su Twitter, asegurando que también quiere "invitarle de vuelta a casa cuando las circunstancias lo permitan".

"Felicidades a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos y a Kamala Harris por su histórico logro", ha señalado por su parte el primer ministro británico, Boris Johnson, subrayando que Estados Unidos es el "aliado más importante" de su país. "Estoy deseando trabajar estrechamente juntos en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático al comercio y la seguridad".

I want to congratulate the new President Elect of the USA @JoeBiden Joe Biden has been a true friend of this nation throughout his life and I look forward to working with him in the years ahead. I also look forward to welcoming him back home when the circumstances allow! ?? ?? — Micheál Martin (@MichealMartinTD) November 7, 2020

A las felicitaciones a Biden y Harris se ha sumado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. "Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y desarrollarla con ustedes dos".

La canciller alemana, Angela Merkel, ha deseado "suerte y éxito desde el fondo del corazón" a Biden y ha felicitado a Harris por el hito de ser la primera vicepresidenta. "Estoy deseando trabajar con el presidente Biden en el futuro. Nuestra amistad transatlántica es irremplazable si queremos superar los grandes desafíos de este tiempo", ha resaltado.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

También han llegado felicitaciones de otras partes del planeta. El presidente colombiano, Iván Duque, ha deseado a Biden y Harris "los mejores éxitos en su gestión". "Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medioambiente, seguridad y lucha contra crimen trasnacional", ha aseverado.

A su vez, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha felicitado a los estadounidenses "por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular", además de saludar la elección del nuevo presidente y "la primera vicepresidenta mujer de ese país". También han felicitado al nuevo presidente electo y su vicepresidenta el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, y el de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou.

Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular.



Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país. pic.twitter.com/FyfD1BvALB — Alberto Fernández (@alferdez) November 7, 2020

La nota discordante la pone el líder supremo iraní, Alí Jamenei, que tras mofarse en los últimos días del "espectáculo" de las elecciones estadounidenses, ha vuelto a pronunciarse en la misma línea. "Este es un ejemplo del rostro feo de la democracia liberal en Estados Unidos. Independientemente del resultado, una cosa está absolutamente clara, el definitivo declive político, moral y civil del régimen estadounidense", ha sostenido.

Indecisión en líderes republicanos

Destacadas figuras del Partido Republicano han expresado su apoyo al presidente saliente y candidato a la reelección, Donald Trump, y han recordado que el recuento todavía no ha terminado, mientras que otras voces dentro del partido han felicitado ya al demócrata Joe Biden tras la noticia de que tendría los votos electorales suficientes para proclamarse presidente de Estados Unidos.

"Algunos republicanos están dispuestos a tirar la toalla y centrarse en las próximas elecciones. No hay futuro para el Partido Republicano si no nos plantamos y luchamos por Donald Trump en este momento crítico", ha sostenido el miembro de la Cámara de Representantes Matt Gaetz.

Otra congresista, Jody Hice, ha señalado a "los medios de comunicación convencionales" que "en nombre de sus amigos demócratas intentan convencer al pueblo estadounidense de que esto ya ha terminado. ¡No ha terminado!". En la misma línea, el representante Paul Gosar ha recordado que "las elecciones no terminan hasta que se cuentan todos los votos".

Por su parte, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, ha defendido también la postura de Trump. "Los medios de comunicación no deciden quién gana las elecciones, sino los votantes. En varios estados los márgenes son un filo de cuchilla y el recuento sigue abierto", ha destacado.

"Necesitamos tiempo para el proceso de recuento y certificación para que los estadounidenses tengan confianza en nuestras elecciones, para investigar cualquier irregularidad o fraude", ha añadido.

En cambio, el exgobernador de Florida Jeb Bush, quien se enfrentó a Trump para ser candidato republicano, ha felicitado al "presidente electo" Biden. "Es el momento de sanar las profundas heridas. Hay muchos que confían en ti para que nos lideres", ha indicado.

También ha felicitado a Biden el gobernador de Maryland, Larry Hogan, quien ha hecho un llamamiento a la unidad. "Todo el mundo debería desear éxitos a nuestro presidente porque necesitamos que nuestro país tenga éxito", ha argumentado.

Falta por ahora la reacción de algunos pesos pesados, como el presidente del Senado, el republicano Mitch McConnell, o el vicepresidente, Mike Pence.