Explosión en occidente cubano pudo deberse a meteorito

La explosión sentida este viernes 1 de febrero en varios territorios de la provincia Pinar del Río, en el extremo occidental de Cuba, podría ser el resultado de un meteorito.

Según periodistas locales, en el Valle de Viñales se observan piedras y testigos reportaron llamaradas en el área.

También comunicaron que la delegación territorial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente indicó de manera preliminar que pudo tratarse de un meteorito.

#BREAKING : Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite , which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions . #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

Las explosiones no causaron víctimas o daños materiales, dijeron autoridades locales a la agencia Prensa Latina. El vicepresidente del Consejo de la Administración en Viñales, Osmany Moseguí, señaló que aunque se trata de una información parcial, al estar en curso las pesquisas, no existen reportes de afectaciones.

De acuerdo con el funcionario, pasadas las 13:00 locales se sintieron ruidos muy fuertes de manera continua durante aproximadamente un minuto, que retumbaron en las instalaciones.

#CUBA: This is a close up of a #rock people in the #Viñales area believe is part of the #meteorite that fell in the area. You can see this one is almost the size of a #mobile phone. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/xDO0jy6tCO