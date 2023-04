Enorme robot de dragón se incendió en parque de Disney

Un gigante dragón aniamtrónico de 15 metros de altura se incendió en medio de un show del parque de diversiones de Disney en California, Estados Unidos.

El momento quedó grabado en video y tuvo lugar durante el popular show conocido como ‘Fantasmatic’, que suele presentarse en la Isla Tom Sawyer.

Según el portal de noticias RT, “Una espesa columna de humo se elevó varios metros por los aires, mientras el cuerpo del dragón era consumido por el fuego. Los visitantes fueron desalojados y las llamas controladas por el personal del parque de atracciones”.

Varios internautas se pronunciaron sobre lo sucedido, un grupo mostró consternación y otros resaltaron el hecho de que el episodio pudo haber sido aterrador para quienes estuvieron presentes, sin saber si se trataba de parte del show, hasta que vieron el fuego fuera de control.

today's animatronic of the day is murphy the dragon/the maleficent dragon from disney's fantasmic! pic.twitter.com/gndQGKsTos