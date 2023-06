Park Soo Ryun falleció por un fuerte traumatismo craneal

Park Soo Ryun, famosa actriz surcoreana de Disney, falleció a los 29 años de edad tras caer por unas gradas mientras regresaba a su casa, según medios locales.

"Es un día doloroso. Difícil respirar. La luz más hermosa. La flor más hermosa. Que descanse en paz", reza una publicación de la serie 'Snowdrop', producción en la que participaba Soo Ryun.

La joven actriz fue encontrada inconsciente y llevada a un hospital, pero a pesar de los esfuerzos de los especialistas Soo Ryun falleció debido a un fuerte traumatismo sufrido y que le ocasiónó muerte cerebral.

Según el portal de noticias RT, “Park, que actuó en 'Snowdrop' junto con Jisoo, cantante de la famosa banda de K-pop Blackpink, hizo su debut como artista en 2018 con el musical 'Il tenore' y apareció en varias obras, como 'Siddhartha', 'The Cellar', 'Othello' y 'The Day We Were In Love'”.