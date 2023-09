Alexa Nikolas reveló que Joe Jonas le pidió fotos íntimas

Joe Jonas, exestrella de Disney, está en el ojo del huracán por su divorcio con Sophie Turner, pero otro escándalo surgió en los últimos días.

Es que, según medios internacionales, Alexa Nikolas, quien participó en la serie Zoey 101, reveló que Jonas le pidió que le enviara fotos en las que apareciera desnuda.

“Conocí a Joe Jonas cuando éramos adolescentes y digamos que él es el tipo que usaba un anillo de pureza pero pedía desnudos”, escribió Nikolas en su cuenta de X (antes Twitter).

