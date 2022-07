El Universo Cinematográfico de Marvel se expande durante los próximos cuatro años

Durante la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios dio a conocer sus nuevos proyectos para los próximos años en los que se espera la incursión de nuevos personajes tanto a través de las películas como de las series que se transmiten por Disney +.

Es así como Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, presentó lo que se viene para este 2022 y lo que serán las producciones para los años 2023; 2024 y 2025.

Proyectos para 2022

Para lo que resta del año en curso serán tres productos los que llegarán empezando con ‘I Am Groot’, una serie que se estrenará el próximo 10 de agosto en Disney Plus y contará con 5 episodios que serán liberados el mismo día.

En la serie podremos disfrutar de las aventuras animadas de Baby Groot a través del Universo dónde conocerá a toda clase de personajes.

En el mismo mes de agosto llegará a Disney + ‘She-Hulk - Attorney At Law’, serie en la que veremos por primera vez a Jennifer Walters, la sobrina de Bruce Banner quien se convertirá en She Hulk, sus orígenes y su historia la podremos disfrutar a partir del 17 de agosto del 2022.

Serán 9 episodios, uno por semana desde su estreno, para conocer a la nueva heroína que en su trailer final nos dio un vistazo de DareDevil, héroe que será interpretado por Charlie Cox a quien conocimos en este papel en la serie realizada por Netflix.

¿No les fue suficiente? Pues se ve que no, Kevin Feige continuó con las noticias y comentó que la cuarta fase que inició la 'Multiverse Saga' culminará en noviembre de 2022 con 'Black Panther: Wakanda Forever' y presentó el primer adelanto de la cinta que nos contará como la Reina Ramonda, Shuri, M´Baku, Okoye y las Dora Milaje pelearán por proteger Wakanda de las potencias mundiales que buscan invadir su nación tras la muerte del Rey T´Challa.

Para finalizar el 2022 llega en diciembre a Disney + ‘Guardians Of The Galaxy Holiday Special”. Su director, James Gunn, reveló que es su proyecto favorito hasta la fecha, servirá cómo introducción para nuevos personajes y el perfecto prólogo para Guardians Of The Galaxy Vol. 3

Proyectos para 2023

El inicio de la quinta fase del UCM inicia con 'Ant-man: Quantumania' el 23 de febrero del 2023 en cines. La cinta presentará oficialmente a Kang el Conquistador, y también tendrá de villano a M.O.D.O.K. Además, nos presentará a la heroína Stinger, es decir, Cassie Lang quién ahora será interpretada por Kathryn Newton.

A principios del 2023 también llegará la segunda temporada de ‘What If?’ Por Disney +, en la que además de abordar la Saga del Infinito, en esta temporada veremos a personajes y situaciones basadas en la Fase 4.

Otra serie que llegará a Disney + será ‘Secret Invasion’ del que todavía no se ha revelado el número de episodios y la fecha exacta de estreno, pero se sabe que nos contará como una facción rebelde de Skrulls se han infiltrado en puestos importantes de la Tierra, por lo que Nick Fury y Talos deberán detenerlos antes de que el daño sea irreparable.

El 5 de Mayo del 2023 a los cines llegará ‘Guardians Of The Galaxy Vol. 3’, el fin de una era para los Guardianes.

Aquí veremos los orígenes de Rocket, se adelantó la muerte de algunos de los miembros y que el gran villano será el Gran Evolucionador. Además, se presentará oficialmente a Adam Warlock. Está será la última película de James Gunn con la franquicia.

Aun con fecha por confirmar, pero el mismo 2023 llega la serie ‘Echo’, donde Maya López deberá enfrentar los fantasmas del pasado, y en la que sabemos que Charlie Cox regresará cómo Daredevil y Vincent D´onofrio como Kingpin. La serie se transmitirá por Disney +.

Una de las series más esperadas también llegará en el 2023, se trata de ‘Loki Temporada 2’, sin detalles, por el momento, lo único que sabemos es que todo el cast de la primera temporada regresará en sus respectivos papeles.

El 29 de julio del 2023 llegará ‘The Marvels’, donde Caron Danvers, Kamala Khan y Mónica Rambeau se unen por primera vez en una aventura cósmica que involucra a algunos de los personajes favoritos del Universo Marvel.

Para ese mismo año y aún sin mucha información más que la conocida por los comics llegará a Disney + la serie Iron-Heart.

También al servicio de streaming llegará una de las series que marcó la infancia de muchos fans de Marvel, llegan ‘X-Men ´97’, que continuará directamente con los acontecimientos de la serie animada de los 90, el equipo conformado por: Rogue, Gambit, Wolverine, Jubilee, Cyclops, Storm, Jean Grey y Beast se enfrentarán a un nuevo enemigo: Mr. Sinister.

Y para el 3 de noviembre a los cines llegará ‘Blade’, protagonizada por Mahershala Ali quien debuta oficialmente cómo Blade luego de su cameo en la 2da escena post-créditos de Eternals.

En diciembre del 2023 a Disney + llega ‘Agatha - Coven Of Chaos’, la serie tendrá episodios semanales y culminará a inicio de 2024.

Proyectos para 2024

Una vez que finalice la serie de ‘Agatha - Coven Of Chaos’, los fans tendrán que esperar un poco para conocer el estreno de ‘Armor Wars’. Tras los acontecimientos de Avengers Endgame y Spider-Man No Way Home, la tecnología de Tony Stark ha caído en manos equivocadas, por lo que ahora es responsabilidad de Rhodey recuperar las armaduras y evitar que el legado de su mejor amigo se vea manchado.

Una serie y un personaje pedidos por todos los fans, aun con fecha por definir, llega a Disney + ‘Daredevil - Born Again’. La serie nos traerá de vuelta a Charlie Cox cómo Daredevil y a Vincent D´onofrio interpretando a Kingpin, Marvel Studios no reveló si será continuación de las 3 temporadas vistas en Netflix o si será un Soft-Reboot, sin embargo, esperemos que mantengan la misma calidad de historias.

La primera película del 2024 llega el 3 de mayo con ‘Captain America - New World Order’. ¡Sam Wilson regresa cómo el nuevo Capitán América! Es todo lo que necesitas saber por ahora. Rumores apuntan a que veremos también a Bucky en la cinta.

Otra serie animada llega el 2024, se trata de ‘Spider-Man - Fresh Man Year’. Presentada en la Comic-Con cómo una serie canon para el Universo Cinematográfico de Marvel, la serie nos mostraría los primeros meses de Peter Parker cómo Spider-Man, sin embargo, debido a los personajes que aparecerán en la serie, se debate si realmente entra en la continuidad.

En esa misma línea llegará ‘Marvel Zombies’ que será la primera serie original de Disney + en ser Clasificación R, es decir, exclusivamente para mayores de edad.

La quinta fase del MCU llega a los cines el 26 julio del 2024 con 'Thunderbolts'. Aún no hay cast anunciado o trama, esperemos ver el regreso de personajes cómo Helmut Zemo, John Walker y Yelena Belova.

El 8 de noviembre del 2024 inicia la sexta fase del MCU con una de las películas más esperadas por los fans del Universo de Marvel, a los cines llega ‘Fantastic Four’. De esta cinta no hay cast, no hay trama, esperemos más detalles en la D-23 que se llevará a cabo en septiembre.

Proyectos para 2025

Para el 2025 llegan dos grandes títulos a los cines del mundo, Avengers Kang Dinasty (2 de mayo del 2025) y Secret Wars (7 de noviembre del 2025). Considerado por los fans como un sueño hecho realidad. Al igual que muchos de los proyectos anteriores que se han mencionado, no sabemos nada de la trama o el cast, sigue en duda si las Secret Wars que adaptarán serán las de los 80 con una épica batalla entre héroes y villanos, o las de 2015, dónde gracias a las Incursiones el Multiverso, murió.

Finalmente, Kevin Feige reveló que en 2026 inicia la séptima fase y una nueva saga. En febrero se estrena la primera película, sigue otra en mayo, otra en julio y una más en noviembre. Sin contar las series.

Es decir, el Universo Cinematográfico de Marvel tiene unos 24 proyectos confirmados para los próximos cuatro años.