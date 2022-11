El rapero TakeOff murió tras ser baleado en Texas, Estados Unidos

El famoso rapero TakeOff fue asesinado en un local de boliche en la localidad de Houston Texas, según reportó el medio de entretenimiento TMZ.

TakeOff, quien tenía 28 años de edad, fue baleado en el local de bolos, luego de que estallara un altercado en el lugar y se reportaran disparos y se notificó a la Policía.

Cuando los agentes llegaron al lugar constataron que el rapero había muerto y el personal de seguridad dijo que no pudieron identificar a la persona que abrió fuego dentro del local de entretenimiento y por último no se anunciaron arrestos.

“Nacido el 18 de junio de 1994 en Lawrenceville, Georgia, Takeoff era más conocido por ser miembro de Migos junto con Quavo, su tío, y Offset, su primo hermano, hoy casado con la también rapera Cardi B”, reporta el portal de noticias Infobae.

Man hoy al despertar me encuentro con la sorpresa que #TakeOff había muerto, no me la puedo creer aún, ví el vídeo y que desgarradores los gritos de Quavo :( pic.twitter.com/WFCf1hRVIu