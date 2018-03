El contralor general de Paraguay enfrentará pedido de juicio político

El presidente de la Cámara Baja, el oficialista Pedro Alliana, anunció a los periodistas que hay un total de 55 legisladores favorables para el tratamiento ese día del juicio político.



El proceso comenzó el lunes con la presentación del libelo acusatorio contra García, el primer paso legislativo hacia el juicio político, que luego tuvo un posicionamiento favorable por parte de la Comisión de Hacienda.



La acusación estuvo promovida por una mayoría de legisladores del gobernante Partido Colorado, formación que es presidida por Alliana.



La Fiscalía imputó a García por un caso que comenzó en 2016, cuando era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, y en el que estaba implicado Ivesur, compañía dedicada a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).



El caso derivó en una condena de la Justicia a la Municipalidad a pagar $ 3,6 millones a Ivesur, pero el fallo no fue apelado por García.



De acuerdo con la investigación, luego García y otros dos imputados presentaron una apelación en un supuesto hecho de producción de documento falso.



En el libelo acusatorio se incluye esa imputación, además de la acusación de mal desempeño de sus funciones, basada en una denuncia contra García por supuesta asignación irregular de viáticos, concesión indebida de privilegios, contratación irregular de consultorías y tráfico de influencias durante su periodo en la Contraloría.



Sin embargo, los legisladores del Partido Liberal, el mayor de la oposición, manifestaron hoy que no apoyaran el proceso por supuestas irregularidades en la presentación de la acusación.



En ese sentido, el liberal Celso Kennedy manifestó a los periodistas que el caso Ivesur era conocido cuando se designó contralor a García y subrayó que ese nombramiento se dio además con el apoyo del Partido Colorado.



Añadió que los colorados podrían ahora estar buscando la destitución de García como un "favor político" para que asuma el cargo el subcontralor Camilo Benítez.



Funcionarios del ente se concentran desde hace días frente a la sede para pedir la renuncia de García, que hace dos semanas adelantó que no abandonaría el cargo. (I)