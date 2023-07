El joven futbolista Hugo Vinicius Pedrosa fue encontrado sin vida

Luego de una semana de labores de búsqueda, las autoridades de Brasil reportaron el hallazgo del cuerpo decapitado y desmembrado del joven futbolista Hugo Vinicius Pedrosa, de 19 años de edad.

Los restos del jugador fueron encontrados en el río Iguatemi, en la localidad de Sete Quedas, sector fronterizo con Paraguay, en donde residía Vinicius Skulny. Un tatuaje que el joven tenía en el brazo permitió la identificación, según medios locales.

Según el portal de noticias RT, “Pero faltaba su cabeza, una parte de esta fue encontrada el lunes por los miembros de los cuerpos de rescate. En la operación de búsqueda participaron las policías Civil y Militar, Bomberos y la Comisaría Especializada para la Represión de Delitos Fronterizos (Defron, por sus siglas en portugués)”.

El joven estaba desaparecido desde el 25 de junio, cuando fue a una fiesta en territorio paraguayo. Sus amigos lo vieron por última vez cuando lo dejaron cerca de la casa de su expareja ya en territorio del departamento de Canindeyú, pero el joven no regresó a su casa.

