La serie de Will Smith que ayudó a descrubir la anaconda en la Amazonía Ecuatoriana

El hallazgo de una anaconda gigante nunca antes vista en la región de Bameno, en el río Amazonas, ocurrió durante la grabación de una serie. La noticia se dio a conocer este jueves, 22 de febrero de 2024.

Will Smith grababa “Pole to Pole with Will Smith” que llegará a Disney+, los investigadores descubrieron a la serpiente más grande del mundo. La expedición fue liderada por el profesor Bryan Fry, de la Universidad de Queensland.

El profesor Fry y su equipo, acompañados por Will Smith, fueron invitados por el pueblo Huaorani para explorar la región y tomar muestras de una población de anacondas en el oriente de Ecuador cuando el descubrimiento.

The Northern Green Anaconda measures 26ft-long/8 m, weighs 440lbs/200 kg and has a head the same size as a human.