EE.UU. derribó un ovni que sobrevolaba Alaska

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, informó que, el pasado viernes, un avión caza estadounidense derribó un objeto a gran altitud que tenia el tamaño de un vehículo pequeño en Alaska.

Kirby, en rueda de prensa, dijo que se desconocían muchos detalles del objeto pero la orden de derribarlo vino directamente del presidente Joe Biden

El objeto, que había estado volando a unos 40.000 pies, es decir 12.190 metros, cayó en el extremo noreste de Alaska, cerca de la frontera con Canadá, Según la evaluación del piloto estadounidense fue que no había ningún ser humano a bordo.

Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca preciso que no se trata de un globo ya que no parecía estar a Mercer del viento. "Lo llamamos objeto porque esta es la mejor descripción que tenemos por el momento (...) No sabemos quién es el propietario, si es estatal, corporativo o privado. Simplemente, no lo sabemos" aseguró Kirby.

Muchas personas relacionan este hecho con uno sucedido el pasado 4 de febrero cuando Estados Unidos derribó frente a la costa de Carolina del Sur un globo chino de vigilancia a gran altitud que transitaba por el país norteamericano.