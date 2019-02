Desmovilizan 120 niños soldado en Sudán del Sur

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) anunció la desmovilización de 120 niños soldado que luchaban en las filas de la oposición armada de Sudán del Sur, en el estado de Gbudwe, en el sureste del país.

Entre los menores que han sido desmilitarizados se encuentran 48 niñas y un niño menor de diez años, dijo la portavoz de Unicef en Sudán del Sur, Helene Sandbu Ryeng.

"120 niños que estaban reclutados en las filas de la oposición armada en Gbudwe fueron desmovilizados, siendo así en total 3.000 los niños sacados de las filas desde el inicio de la guerra en el país, en 2013", precisó Sandbu Ryeng.

Esta es la tercera tanda de niños que dejan de estar alistados en ese estado desde 2018. La primera fue en abril y la segunda, en agosto.

An incredible but true story. UNICEF estimates that 19,000 children are used by armed forces and armed groups in #SouthSudan, depriving them of their childhood. #ChildrenNotSoldiers #RedHandDay2019 pic.twitter.com/W0krOTvIEd