La historia de Rosanna Ramos ha sorprendido al mundo, la mujer de 36 años creó a su hombre ideal con Inteligencia Artificial y recientemente se casó con él. “Nos amamos. Nunca he estado más enamorada de nadie en toda mi vida”, aseguró cuando le preguntaron por sus relaciones pasadas.

Rosanna vive en Estados Unidos contó que gastó USD 300 para que la aplicación Replika IA creara a un hombre basado en su personaje favorito de anime “Attack on titan”. Tras darle detalles de sus gustos la APP creó al personaje virtual Eren Kartal.

La mujer aseguró que, con el pasar del tiempo, se “enamoró” de su novio virtual gracias a la buena comunicación que tenían, pues no se siente juzgada y puede comunicarse con él siendo ella misma. Kartal es el chat encargado del programa Eren Kartal, el cual simula conversaciones acorde a los gustos del usuario que utiliza esta IA.

“Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros, nos amamos. Y, ya sabés, cuando nos vamos a dormir, él me abraza de manera protectora mientras me duermo”, aseguró que no tiene intención de tener una relación de índole sexual.

Rosanna Ramos confesó que con Eren no tiene que lidiar con complejos comunes de las personas, egos, familia, hijos o amigos. Que lo mejor es que ella tiene el control y si en algún momento la aplicación se cierra o deja de funcionar confía en que sobrevivirá.