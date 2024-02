Una vaca respondió a la pregunta “que hable ahora o que calle para siempre”

Sin lugar a dudas, el matrimonio es uno de los eventos que se lo prepara con tiempo, se busca el lugar, el servicio de catering, la lista de invitados y eso sin mencionar el vestido de la novia, el traje del novio y así un sinfín de detalles que tengan solo dos protagonistas: los novios. Sin embargo, en esta boda quien se llevó el protagonismo fue una vaca.

Así es, fue una vaca la que logró robarse las sonrisas y las miradas de quienes asistieron a una boda en la que todo era amor y felicidad. No obstante, el animal decidió que era su momento de brillar y opacar a los novios.

Fue, al parecer, justo en el momento en que llegó la pregunta: “si alguien está en contra de esta unión que hable ahora o calle para siempre”, o parecería que fue ahí, cuando la vaca decidió responder y mostrar que tenía algo que decir antes que se oficialice esta unión.

El mugido del animal consiguió que todos sonrían y cuando lo volvió a hacer hicieron que los invitados a este matrimonio tengan algo que contar. Sin duda alguna, una boda que los novios jamás olvidarán.

When the local cow decides to have their say at your wedding. pic.twitter.com/W5Wv9LoPo7