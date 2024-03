Un ingeniero de Google acusado de robar archivos secretos para China

Un exingeniero de software de Google es investigado por Estados Unidos, por supuestamente robar secretos comerciales de Inteligencia Artificial y entregar la información a China. Según la acusación, el hombre trabajaba en secreto para dos empresas chinas.

Su nombre es Linwei Ding y fue acusado en California de cuatro cargos. Su arresto ocurrió el miércoles, 6 de marzo de 2024.

Según la investigación Ding robó más de 500 archivos confidenciales. Medios internacionales han intentado contactar al abogado del hombre, pero no han obtenido respuesta.

El investigado fue contratado en 2019 por Google y estaba a cargo del desarrollo de software. Supuestamente comenzó a cargar en la nube información almacenada en Google a través de una cuenta personal de la misma compañía en mayo de 2022. El proceso continuó durante un año, señala la acusación.

La Fiscalía asegura que pasó varios meses en China trabajando para Beijing Rongshu Lianzhi Technology, una nueva empresa de tecnología. A Ding le habrían ofrecido US$14.800 al mes para ser el director de tecnología de la compañía.

"El Departamento de Justicia no tolerará el robo de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas que podrían poner en riesgo nuestra seguridad nacional", dijo el fiscal general Merrick B. Garland, según informó el diario estadounidense The New York Times.

Según la investigación, él también fundó su propia empresa de tecnología, Shanghai Zhisuan Technology, que se centraba en IA y el aprendizaje automático, allí fue el director ejecutivo.

Delitos

Los delitos por los que es acusado están relacionados con la infraestructura de los centros de datos de supercomputación de Google, estos se usan para guardar y entrenar grandes modelos de Inteligencia Artificial.

Sanciones

Si lo declaran culpable enfrentaría 10 años de prisión y el pago de USD 1 millón de dólares, US$250.000 por cada cargo.

