La Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de los 'dreamers'

La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció este jueves 18 de junio contra una orden ejecutiva del presidente republicano Donald Trump que busca poner final a un programa para proteger a los 'dreamers' ('soñadores', como se conoce a los 700.000 jóvenes llegados ilegalmente al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños).

Trump reaccionó inmediatamente tildando la decisión del tribunal de "horrible" en Twitter: "¿no tienen ustedes la impresión de que no le gusto a la Corte Suprema?", pregunta en un tuit posterior.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!