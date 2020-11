Dos muertos y 60 heridos durante las protestas en Perú apremian la renuncia de Merino

El presidente del Congreso de Perú, Luis Valdez, ha pedido este sábado la renuncia del presidente, Manuel Merino, quien asumió su cargo el pasado lunes, después de la muerte de dos manifestantes en unas protestas contra el Gobierno.



Valdez ha convocado a la junta de portavoces a las 08:00 de este domingo para evaluar la renuncia del presidente y "hallar la forma de solucionar la crisis política" y que "no se vaya de las manos", ha señalado en la cadena de televisión Canal N, pero ha pedido a Merino que "pueda evaluar su inmediata renuncia".

El presidente del Congreso ha subrayado que asumirá "las responsabilidades que haya que asumir" y que la Mesa Directiva del organismo legislativo "darán un paso al costado" y no serán parte de la elección del nuevo gobierno interino. Además, Valdez ha asegurado que dejará de ser presidente del Congreso.



#AHORA: histórico cacerolazo en Lima tras confirmarse la muerte de un joven en las protestas de Perú . pic.twitter.com/5grUUUQuUO — Tiempo Digital ? (@TiempoDigitalok) November 15, 2020



Dos muertos en las protestas



Las protestas contra el nuevo presidente de Perú, Manuel Merino, se repiten por sexto día consecutivo en Perú en una jornada en la que, al menos, dos de los manifestantes han fallecido, según han reportado medios locales.



Según informan medios locales, una de las víctimas, que aún no ha sido identificada, ha fallecido en Lima a causa de un traumatismo encéfalocraneano causado por el impacto de un proyectil disparado por un arma no identificada, mientras que la otra con una herida en el tórax.



#AHORA: un joven muerto en las protestas de Perú. Fuerte violencia en el Parque Universitario de Lima pic.twitter.com/hY58S2C9Ht — Tiempo Digital ? (@TiempoDigitalok) November 15, 2020



El fallecimiento de uno de los jóvenes ha sido confirmado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos peruano que ha asegurado en Twitter que se ofrecerá asistencia y asesoría legal a la familia del joven cuando llegue al hospital donde está el cuerpo.



Además, también hay, al menos, cuatro heridos después de que la Policía cargara contra los manifestantes en Lima cuando estos se dirigían al Congreso, según ha narrado el diario local "El Comercio".



Las fuerzas de seguridad han lanzado botes de gas lacrimógeno y disparado perdigones de goma contra las víctimas, una práctica denunciada por numerosas organizaciones internacionales desde el comienzo de las protestas, ya que es una munición que solo debe usarse si el agente ve su vida en peligro, de acuerdo a las guías internacionales.



#LoÚltimo I Por disposición del presidente del Congreso, Luis Valdez Farías, se cita a la Junta de Portavoces para mañana domingo a las 8:00 horas, en el Hemiciclo del Congreso. Sesión presencial. pic.twitter.com/aGrlqrkHGc — Congreso del Perú (@congresoperu) November 15, 2020



Las manifestaciones han sido convocadas a través de las redes sociales en las principales ciudades de Perú con lemas como "Fuera Merino", "Que se vayan todos" o "¡Nueva Constitución ahora!" en lo que es considerado por los organizadores como la Segunda Marcha Nacional.



Las movilizaciones tiene en el punto de mira al presidente Merino y a su jefe de Gabinete, Ántero Flores-Aráoz.



Martín Vizcarra fue destituido el pasado lunes, 9 de noviembre, día en el que comenzaron las protestas. La moción de censura fue impulsada tras salir a la luz pública pruebas de su implicación en presuntos casos de corrupción.



Sin embargo, con el país en medio de la pandemia y unas elecciones generales convocadas para abril de 2021, amplias capas sociales habían abogado porque el ya expresidente fuera juzgado al terminar su mandato y han salido a la calle a protestar contra lo que consideran una prolongación de "la vieja política".



Las protestas han sido apoyadas por parte del espectro político del país. Tras los incidentes de este sábado, el alcalde de Lima y precandidato presidencial, Jorge Muñoz, ha pedido la dimisión de Merino en Twitter. Además, la ministra de la Mujer, Patricia Teullet, ha dimitido de su cargo. (I)