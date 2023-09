Captan a un agente de seguridad de un aeropuerto mientras roba dinero de un pasajero

Una cámara de seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami captó un insólito momento protagonizado por uno de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte.

En el clip, grabado el 29 de junio de 2023, se ve que el agente saca dinero de la billetera que un pasajero dejó en su mochila de mano mientras ésta pasó por la banda de seguridad y rayos X.

Según el portal de noticias RT, “El 6 de julio, Labarrius Williams, de 33 años, y Josué González, de 20, fueron arrestados por, supuestamente, sacar 600 dólares de la billetera de un pasajero mientras pasaba por seguridad”.

SEE IT: TSA agents at Miami International Airport caught stealing $600 from a passenger's wallet. I don't even know how to explain this. What could have gone wrong in their lives? WATCHpic.twitter.com/PQizKHDlRy