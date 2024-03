Grabó 21 años a su hija y le dejó el mejor de los recuerdos

Con la llegada de la tecnología y la oportunidad que todos tengamos una cámara de video y luego un dispositivo celular con cámara en nuestras manos, grabar recuerdos se volvió mucho más interesante. Ahora no son solo fotos impresas en papel y qué decir de los videos, con la era digital podemos guardar momentos por siempre. Tal es el caso de lo que un padre hizo para su hija.

En un video compartido en redes sociales y bajo el título del “mejor recuerdo”, un padre decidió filmar a su hija desde que nació hasta que cumplió los 21 años de edad. Las grabaciones las hizo todas las semanas durante ese tiempo y se puede ver los cambios de la bebé y su paso por la niñez, juventud y adolescencia.

La grabación tiene una duración de 2:19 y nos permite ser testigo del crecimiento de un ser humano, pasando por momentos de calma, llanto, risas y que, sin duda alguna, es el mejor regalo que este padre pudo dejar a su hija.

A father recorded his daughter every week for 20 years pic.twitter.com/jbEOO6K67O