Camión embiste a una multitud en Corea del Sur

El miércoles 8 de marzo de 2023, un camión embistió a una multitud en la localidad de Sunchang, Corea del Sur, y dejó tres muertos y cinco heridos de gravedad.

Las personas se encontraban en el estacionamiento de una cooperativa agrícola, mientras se desarrollaba la votación para elegir al jefe de la compañía, cuando el camión, que transportaba fertilizantes chocó contra ellos.

Según el portal de noticias RT, “La Policía ha concluido que el accidente fue provocado por una mala maniobra del conductor”.

3 dead, 5 seriously injured in truck crash in Sunchang https://t.co/QdrtiaXNmN pic.twitter.com/G0i4am5XDi