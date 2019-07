Boris Johnson será el nuevo primer ministro británico

El ex alcalde de Londres y líder de la campaña por el "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), Boris Johnson, será el próximo primer ministro británico en reemplazo de Theresa May, al imponerse en las elecciones primarias conservadoras.

Johnson era el favorito para suceder a Theresa May, competía con el actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, en un proceso electoral que comenzó en junio, luego del anuncio de la dimisión de Theresa May por la crisis del "brexit".

Johnson, de 55 años, recibió 92.153 votos, frente a los 46.656 de Hunt, mientras que la participación electoral se situó en el 87,4 %.

La primera ministra en funciones del Reino Unido, Theresa May, felicitó Johnson y le prometió su "total" apoyo. May instó a su sucesor a "trabajar juntos" para ejecutar un "brexit" que "funcione para todo el Reino Unido" y mantener al líder laborista, Jeremy Corbyn, "fuera del Gobierno".

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.